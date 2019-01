Entrée illégale de demandeurs d’asile: Une femme est accusée

Une femme a été accusée mercredi, au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu, d’avoir organisé l’entrée illégale au Canada de plusieurs demandeurs d’asile par le rang Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle, en échange d’argent.

«À la suite d’une enquête de l’ASFC, on allègue que lors de l’été 2017, Mme Opaleye a organisé l’entrée illégale de plusieurs individus qui ont demandé l’asile au Canada. On allègue également que Mme Opaleye opérait au sein d’un réseau de passeurs qui organisait le voyage de ces individus moyennant une rétribution», a fait savoir par voie de communiqué l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Les accusations contre Olayinka Celestina Opaleye ont été portées en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Le nombre de demandeurs d'asile interceptés à la frontière après être entrés illégalement au Canada a connu une légère diminution en 2018. De 20 593 interceptions en 2017, le nombre de migrants arrêtés par la Gendarmerie royale du Canada a chuté à 19 419 en 2018, indiquent des données dévoilées récemment par Immigration et Citoyenneté Canada.