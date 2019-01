Expulsion du Dagobert: le bureau de la sécurité privée fera enquête

Le Bureau de la sécurité privée a annoncé, mercredi, qu'il enquêtera sur l'expulsion d'une cliente pieds nus du bar Le Dagobert, dévoilé mardi par TVA Nouvelles.

Catherine Jalbert, 21 ans, a raconté avoir été expulsée du bar dans la nuit de vendredi à samedi dernier, vers 2 h 30, alors qu'elle ne portait rien aux pieds. Elle a subi de graves engelures et a depuis porté plainte à la police.

La direction du Dagobert avait justifié l'expulsion de Mme Jalbert et d'une de ses amies en affirmant que la cliente, en état d’ivresse, avait un comportement violent et qu’elle aurait lancé une salière à un employé.

Les images captées par une caméra de surveillance montrent l’amie de Mme Jalbert pousser le portier. On peut aussi voir la plaignante, chancelante, alors qu’un portier lance ses souliers et lui remet son manteau avant de l’expulser avec force à l’extérieur.

Jean-Frédéric Laberge, l'un des copropriétaires du Dagobert, a confirmé à TVA Nouvelles que les portiers ont remis les souliers et le manteau de la cliente avant de l'expulser. Selon lui, les portiers croyaient Mme Jalbert entre bonnes mains, puisqu'elle était avec son amie.

Les propriétaires du Dagobert ont indiqué que tous leurs portiers possèdent les permis nécessaires pour travailler.

Le Bureau, qui supervise et encadre le métier de portiers et d'agents de sécurité, tentera de déterminer si le portier qui a expulsé la cliente a agi selon la loi. Celle-ci prévoit qu'un tenancier de bar doit protéger sa clientèle, même ivre et agressive, contre les conséquences de ses abus.

L'amie de Catherine Jalbert, Dehlia Arguin, a expliqué à TVA Nouvelles que son amie était incapable de marcher correctement et qu'elle avait de la difficulté à la soutenir, car son poids était trop lourd.

Un policier aurait suggéré aux deux jeunes femmes d'entrer dans un restaurant en attendant un transport pour se réchauffer, mais l'établissement était en train de fermer. Un employé du restaurant en question a finalement transporté dans ses bras Catherine Jalbert, complètement gelée, jusqu'au restaurant Ashton qui était ouvert.

La police de Québec refuse de dire si elle a ouvert une enquête à la suite de la plainte de la cliente. De son côté, la Régie des alcools, des courses et des jeux soutient suivre de près ce dossier.

- D'après les informations de Julie Couture, TVA Nouvelles