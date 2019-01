SAVARD, Véronique



À son domicile de St-Fidèle, dimanche matin le 13 janvier 2019, à l'âge de 59 ans, paisiblement dans mes bras après sa nuit, est décédée dame Véronique Savard, conjointe de M Charles Baillargeon, et fille de feu M Roland Savard et de feu dame Judith Dallaire. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité,de 12h à 14h suiviet l'inhumation se fera à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son conjoint Charles Baillargeon, les enfants de son conjoint, Amélie et Alexandre Baillargeon (sa conjointe Kristine Beaulieu Thériault), ses frères et sa sœur : Jean Savard (feu Claudette Morneau), François Savard et Claudette Savard, une pensée particulière à sa marraine Jacqueline Bélanger (feu Marcellin Savard) ainsi que oncles, tantes, cousins, cousines et amis (es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire part des dons à La Fondation des maladies du rein, formulaires disponibles à l'église.