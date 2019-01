Fyre Festival: autopsie d’un fascinant désastre

C’est le documentaire de l’heure sur Netflix. Sorti il y a quelques jours, Fyre : The Greatest Party That Never Happened revient sur le mémorable fiasco qu’a été le Fyre Festival, au printemps 2017. Une aventure « fascinante » et « angoissante », ont confié au Journal quelques organisateurs de festivals québécois qui ont vu le film.

En avril 2017, des images du Fyre Festival ont fait le tour de la planète, via les réseaux sociaux. Des milliers de festivaliers étaient alors pris sur une île aux Bahamas, sans eau courante ni électricité.

Annoncé comme un événement luxueux, le festival s’était plutôt avéré un véritable cauchemar, les spectateurs se battant pour des matelas et de la nourriture. Dépassés par les événements, les organisateurs – dont faisait partie le rappeur Ja Rule – avaient finalement annulé le festival le jour même de sa tenue.

Près de deux ans plus tard, deux documentaires sur ce fiasco viennent de sortir à quelques jours d’intervalle. Aux États-Unis, la plateforme Hulu a d’abord présenté Fyre Fraud. Puis, ce fut au tour de Netflix d’arriver avec Fyre : The Greatest Party That Never Happened.

Livrer la marchandise

Le Journal a contacté des organisateurs de festivals qui ont visionné le documentaire. Fondateur du Rockfest, en Outaouais, Alex Martel s’était d’abord senti mal pour les organisateurs du Fyre Festival lorsqu’il avait appris l’histoire, en 2017.

« Ayant moi-même vécu des maux de croissance au Rockfest 2013, je me suis dit qu’ils avaient sûrement de bonnes intentions, mais qu’ils s’étaient mal entourés et manquaient d’expérience. »

Alex Martel a changé d’avis en visionnant le documentaire, où l’on apprend toutes les magouilles orchestrées par l’organisateur principal du festival, Billy McFarland – qui a depuis été condamné à six ans de prison pour fraude. « Le plus marquant demeure à quel point ils avaient créé un buzz sans précédent avec leur stratégie marketing versus le manque de préparation pour livrer la marchandise. »

« C’est fascinant à quel point ce que Billy McFarland vendait n’existait même pas un peu », remarque Éric Harvey, qui fait partie de l’organisation du festival La Noce, au Saguenay, avec Philippe Brach.

Dans le déni

Quelles ont été les principales erreurs commises par l’organisation du Fyre Festival ? « La localisation est tellement importante, répond Marilyne Lacombe, cofondatrice du Taverne Tour. Il faut que tu écoutes les gens qui connaissent le lieu. Eux étaient dans le déni. »

« Ils ont aussi surpayé des artistes en se disant que ça attirerait du monde », mentionne Martin Durocher, vice-président de Montréal en Fêtes.

Cette semaine, une campagne de sociofinancement a été lancée pour aider une femme que l’on voit dans le documentaire de Netflix et qui a perdu toutes ses économies personnelles dans ce fiasco. La campagne a déjà amassé près de 240 000 $.