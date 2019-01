Je m’excuse... et vous?

Revenons un instant sur les événements survenus à Washington la fin de semaine dernière entre de jeunes Blancs chrétiens pro-Trump et un vétéran autochtone.

Comme plusieurs, j’ai initialement très mal réagi sur les médias sociaux. Évidemment, l’histoire s’est avérée beaucoup plus complexe. À un point tel qu’il est permis de croire que les jeunes cathos n’ont rien fait de mal finalement. Bon, il reste que je trouve tout de même qu’ils étaient pas mal baveux et pas trop respectueux, mais aux fins de l’exercice, admettons que j’ai eu tort de juger si promptement. O.K., je m’excuse.