« Je n’ai jamais demandé qu’on se soumette à moi », dit Guillot

Claude Guillot a contredit mercredi les affirmations de l’un de ses anciens élèves, qui a témoigné au procès qu’il fallait en tout temps lui obéir.

« À l’église, je n’ai jamais demandé qu’on se soumette à moi, j’ai toujours dit de se soumettre au Seigneur Jésus et à sa parole », a soutenu le pasteur baptiste de 68 ans accusé d’avoir fait subir des sévices physiques et psychologiques à six ex-élèves, de 1983 à 2014.

Guillot en était à sa cinquième journée à la barre des témoins. Son avocate, Susan Corriveau, l’a questionné une bonne partie de la journée sur le témoignage de Félix [nom fictif], qui a fréquenté l’école clandestine de Guillot dans sa résidence du quartier Chauveau.

Félix, qui n’était pas pensionnaire de l’école, avait expliqué que le pasteur l’avait renvoyé chez sa mère pour avoir commis des infractions aux règles de vie, alors qu’il était presque d’âge adulte.

Guillot lui avait imposé des compositions à répétition sur plusieurs mois, enfermé dans sa chambre, avait-il dit.

« Jamais »

« Je n’ai jamais demandé à ce que Félix fasse des compositions ni demandé un sujet quelconque de composition. Ce n’était pas ma responsabilité », a affirmé l’accusé, qui a nié que la mère du garçon était « sous son joug total ».

« Même si en tant que pasteur elle me partageait ce qu’elle vivait et demandait des conseils, elle était capable de prendre des décisions. [...] L’enfant doit se soumettre à sa mère, pas à moi. »

Guillot a dépeint sa présumée victime, qui l’accuse comme cinq autres ex-élèves de voies de fait et de voies de fait ayant causé des lésions, comme un enfant revendicateur, qui défiait continuellement l’autorité.

« Ce que je vivais, je subissais, j’étais patient. Je comprenais ses difficultés et j’essayais de l’aider, mais il n’était pas d’accord », a dit Guillot, qui estime que Félix a voulu « le piéger ».

Le pasteur a également nié avoir dit à Félix qu’il devait se soumettre à lui pour ne pas être exclu et être vu comme « un diable ou un démon ». Selon l’accusé, ces derniers mots « n’ont jamais existé à l’église ».

Privation d’eau

Quant à la privation d’eau qui a été soulevée comme « conséquence » pour ne pas avoir suivi les règles de l’école d’éducation chrétienne accélérée, Guillot jure que ce n’est « jamais » arrivé.

« À part des cas particuliers, s’il y avait de l’incontinence et qu’on cherchait des moyens pour gérer cette situation. Mais sinon, ça n’a jamais existé comme conséquence », a-t-il assuré.