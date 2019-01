La communauté montréalaise se rassemble dans le calme

« Pour nous, la communauté du Venezuela à Montréal, mais aussi partout au Canada, on est très heureux. Ça nous donne espoir pour le futur », soutient M me Venitez.

« On a l’espoir aujourd’hui. Beaucoup de personnes qui ont fui notre pays veulent y retourner maintenant pour le reconstruire avec Juan Guaido. Près de 5 millions de personnes sont sorties du Venezuela dans les deux dernières années », précise-t-elle.

Les piètres conditions de vie et la pauvreté ont poussé de nombreux Vénézuéliens à quitter le pays, qui fait notamment face à une pénurie de médicaments, d’aliments de base et d’eau.

Le gouvernement canadien a d’ailleurs modifié mercredi ses recommandations aux voyageurs qui voudraient se rendre au Venezuela, alors que « la situation en matière de sécurité demeure instable dans l’ensemble du pays et pourrait se dégrader soudainement ».

« Des manifestations violentes et à grande échelle se tiennent fréquemment à Caracas et dans de nombreuses autres régions du pays. Elles ont entraîné de nombreuses arrestations, des blessures et des décès par le passé », prévient-on.