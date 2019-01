La folie de la reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale se développe partout à travers le monde. Parfois pour des raisons bassement commerciales, parfois pour des raisons de sécurité. Cette technologie dangereuse devrait être restreinte à des applications très limitées. Malheureusement, même la Caisse de Dépôt du Québec vient de joindre le mouvement avec un projet pilote à la Place St-Foy.

Des magasins utilisent la reconnaissance faciale pour savoir qui sont leurs clients, pour établir leur profil, afin de leur vendre davantage de produits. Point à la ligne. Les autres considérations (améliorer le service client, etc.), ne sont que de la grossière propagande.

Aux États-Unis, des écoles implantent des caméras de surveillance avec des systèmes d’analyse de comportements dangereux pour tenter d’arrêter les tueurs.

Au Brésil, la ville de Rio a décidé de recourir la reconnaissance faciale pour lutter contre les bandes organisées. Certains prêtent au gouverneur de Rio l’intention d’acquérir des drones militaires pour abattre à distance les trafiquants de drogues. Le Venezuela, la Pakistan et l’Arabie saoudite seraient intéressés à implanter le système chinois de surveillance des populations.

Dangers en vue

Cette orgie d’intelligence artificielle devrait nous faire réfléchir au monde que nous sommes en train de construire.

Espionnage des citoyens

Comment être sûr que la reconnaissance faciale ne va pas glisser vers l’espionnage des simples citoyens, et éventuellement vers la répression des opinions politiques ?

Fausse sécurité

S’imaginer que la technologie va résoudre les problèmes de sécurité est une grossière erreur. Pourquoi des tueurs s’attaquent-ils aux enfants des écoles aux États-Unis ? De quels tragiques malaises souffre cette société ? La réponse à ces question sont loin d’être évidentes. Mais les tueurs vont sans aucun doute trouver des façons de contourner les systèmes d’intelligence artificielle. Entre temps, les élèves et les professeurs seront espionnés toute la journée. Et ce système d’espionnage ne sera pas abandonné, même s’il est se révèle inefficace pour arrêter les assassins.

Une solution qui ignore les vraies causes

Au Brésil, plutôt que de rechercher les causes du banditisme, plutôt que de s’attaquer entre autres aux épouvantables disparités de richesses, les autorités de Rio se bercent d’illusions et croient que la reconnaissance faciale va résoudre leurs problèmes. C’est qu’il est dérangeant pour la caste des richissimes brésiliens de s’interroger sur les problèmes de redistribution de la richesse dans leur pays. Dans ce contexte, la cyber-répression peut paraître la solution idéale. Jusqu’à ce que les systèmes tombent en panne.

Pourquoi implanter ces systèmes ?

Ces systèmes de surveillance sont de plus en plus implantés dans nos pays démocratiques. Jusqu’où irons-nous ? Ce n’est pas parce que quelque chose est techniquement réalisable qu’il s’agit nécessairement d’une bonne chose. Malheureusement, tant d’argent et d’efforts ont été investis dans le développement de l’intelligence artificielle que les financiers et les chercheurs brûlent d’envie d’implanter partout ces nouvelles technologies.

Il est grand temps que nos dirigeants fixent les limites politiques et sociales que ces technologies ne doivent pas franchir.