La Mama Grilled Cheese est prête à prendre de l’expansion

Le restaurant La Mama Grilled Cheese, qui a pignon sur rue dans Limoilou depuis six ans, lance son réseau de franchises, en plus d’ouvrir deux nouveaux emplacements à Québec.

L’enseigne s’installera au complexe Place Jacques-Cartier, dans Saint-Roch, à compter du 1 er mars. De plus, une autre ouverture est prévue au rez-de-chaussée du Dagobert, dans l’ancien local du Paris Brest, sur la Grande Allée, à partir du 1 er mai.

« Quand j’ai démarré l’entreprise, c’était dans le but de créer mon propre emploi. J’étais dans le domaine de la construction. J’étais poseur d’armature d’acier. J’ai fait ça quelques années, mais je savais que je ne pouvais pas rester dans le domaine, car c’était beaucoup trop demandant pour moi. J’ai amassé mes sous jusqu’à ce que je trouve mon premier local qui était tout petit », a partagé Christian Pépin, président de Gestion La Mama.

Pendant cinq ans et demi, La Mama Grilled Cheese a accueilli ses clients dans un local d’à peine 120 pieds carrés.

« J’ai gardé un restaurant de six places pendant cinq ans et demi. Durant la dernière année, je perdais une vingtaine de clients au dîner et autant au souper parce que je n’avais pas les capacités pour les accueillir. Il fallait que je fasse quelque chose tout en restant proche. »