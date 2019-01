Labeaume veut les terrains militaires de Sainte-Foy

Le maire de Québec saute dans la mêlée et rappelle au ministre de la Défense canadienne que la Ville de Québec est intéressée à acquérir les terrains militaires à Sainte-Foy qui sont convoités par les Hurons.

Le maire Régis Labeaume a envoyé mercredi une lettre en bonne et due forme au ministre de la Défense, Harjit Singh Sajjan, et à la ministre de l’Accessibilité, des Services publics et de l’Approvisionnement, Carla Qualtrough.

Le maire y rappelle que la Ville a dès 2012 manifesté son intérêt pour les terrains afin d’y créer un développement résidentiel.

Cela survient au moment où les discussions semblent avancées avec la nation huronne-wendate qui a aussi un œil sur les terrains pour agrandir son territoire confiné à Loretteville.

M. Labeaume a pris contact avec le chef de la nation, Conrad Sioui, mercredi matin, dans une discussion qu’il qualifie de «cordiale».

«On veut que ce terrain se développe en harmonie avec ce qu’il y a autour. On veut que ce soit strictement résidentiel. Ou avec quelques commerces. Il est bien important que ça se passe comme on le souhaite.»

M. Labeaume souhaiterait que des familles s’y installent, dont une centaine qui pourrait acquérir des logements sociaux. Le maire n’a pas voulu se lancer dans une confrontation avec les Hurons et souhaite que les relations demeurent bonnes.

«On a d’excellentes relations avec la communauté huronne-wendate. On ne veut pas embarquer dans ce débat. Je l’ai dit ce matin au chef Conrad Sioui, mais on est très fermes dans notre intention d’acquérir ces terrains.»

La Ville voudrait acheter les terrains, faire des logements sociaux sur une partie d'entre eux, et vendre le reste a des promoteurs qui suivraient les plans dictes par la municipalité.

Le boisé doit être conservé «intégralement» a aussi plaidé le maire.

M. Labeaume affirme que c’est au gouvernement fédéral de décider ce qu’il fera de ses terrains excédentaires.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, sera d’ailleurs dans la capitale vendredi. Mais aucune rencontre privée n’est prévue entre lui et Régis Labeaume.