L’approche de Gilmore: think big!

Ce n’est pas parce que du sang anglophone coule dans ses veines que Kevin Gilmore ne connaît pas la culture québécoise. Comme tout le monde qui a grandi à Arvida, il sait très bien qui est Elvis Gratton.

« Je peux te réciter quelques-unes de ses citations, », m’a-dit Gilmore avec un regard amusé, hier.

– Comme « Think Big ! », lui ai-je suggéré.

Cette devise de notre ineffable Elvis québécois aurait cadré parfaitement avec la conférence de presse confirmant la nomination de Gilmore à titre de président de l’Impact hier matin.

De la place pour tout le monde

L’homme de 54 ans à qui Joey Saputo a donné le volant de son bébé, comme l’a dit Gilmore en remerciant le propriétaire de l’Impact de sa confiance, veut faire rayonner l’équipe sur la scène sportive montréalaise.

Gilmore ne souscrit pas à la perception selon laquelle la présence du Canadien nuit aux chances des autres organisations sportives professionnelles de la ville de se faire une place au soleil.

Il émaille ses propos de chiffres. Sur les 2,1 millions d’amateurs de sports répertoriés à Montréal, 1,9 million d’entre eux s’intéressent au soccer et 1,3 million de ceux-là regardent des matchs à la télévision, toutes ligues confondues.

« Montréal, c’est un gros marché qui connaît une grosse croissance économique, dit-il. Le sport, c’est important pour nous. »

Gilmore a raison sur le fond. À la belle époque des Expos et des Alouettes dans les années 1970, on ne parlait pas du Canadien à longueur d’année. Mais les temps ont changé depuis la disparition des Expos et des Nordiques. Une fois que le Canadien est passé, il ne reste que des miettes pour l’Impact et les Alouettes.

L’expérience des Mighty Ducks

Le mandat que se donne Gilmore comporte un haut coefficient de difficulté. Mais s’il est quelqu’un qui pourrait bien positionner l’Impact sur l’échiquier sportif montréalais, c’est lui.

Gilmore s’y connaît en matière de marketing sportif, de médias et de divertissement. Alors qu’il était avocat à Los Angeles, en 1991, la compagnie Walt Disney lui avait confié la mission de mener la stratégie et les négociations dans le but d’obtenir une concession de la Ligue nationale de hockey.

Il se retrouvait dans une situation opposée à celle dans laquelle il embarque avec l’Impact. Le hockey était devancé par le football, le basketball et le baseball, et on comptait deux équipes dans chacun de ces trois sports.

« Par contre, les astres étaient alignés pour que le hockey connaisse un essor », intervient Gilmore.

« Wayne Gretzky jouait avec les Kings de Los Angeles depuis 1988 et on venait d’ouvrir un nouvel amphithéâtre à Anaheim. On était appuyés par les dollars marketing de Disney.

« L’entreprise a fait un film avec le hockey comme toile de fond et on a donné le surnom de l’équipe que l’on y voit [les Mighty Ducks] à notre concession de la LNH. Tout le monde se moquait de nous, mais on est allés chercher un million de partisans dès le début à cause du film. »

Un vrai success-story à l’américaine !

Équipe à l’image de Montréal

Mais les choses ne se passent pas ainsi de notre côté de la frontière.

Souvent, la mise en marché d’un produit demande du temps. Il faut être persévérant et proactif.

C’est cette culture que Gilmore veut instaurer dans les bureaux de l’Impact. Il veut que les employés adoptent une attitude positive et qu’ils ne pensent pas aux obstacles.

Dans son esprit, l’Impact est un parfait reflet de la multiplicité ethnique et linguistique de Montréal. Il répète souvent dans son discours qu’il règne une atmosphère incomparable au stade Saputo.

« Des tas de gens à qui je parle n’ont pas vécu cette expérience », raconte-t-il.

« Ils ne veulent pas voir des matchs, parce que pour eux peut-être, le soccer, c’est regarder leurs enfants courir sur un terrain. On doit ouvrir les portes aux Montréalais. Il faut leur faire comprendre, avec notre partenaire TVA Sports, que l’expérience au stade Saputo est unique. Il faut le vivre pour comprendre.

« C’est là que le lien émotionnel commence à s’installer entre les amateurs et leur équipe. »

Réponse dans cinq ans...