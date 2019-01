L’Armada pulvérisé par les Huskies

L’Armada de Blainville-Boisbriand a été dominé 10 à 0 par les Huskies de Rouyn-Noranda, mercredi soir, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Il s’agit de la quatrième fois en autant de parties que la formation de l’Abitibi bat l’Armada en 2018-2019. Les Huskies ont d’ailleurs le meilleur 27 à 4 au total des buts.

Rafaël Harvey-Pinard a été le plus prolifique offensivement avec une récolte de deux buts et deux passes décisives. Son coéquipier Peter Abbandonato n’a pas chômé, lui qui a inscrit un tour du chapeau. Le meilleur pointeur des Huskies a maintenant 77 points, ce qui le place au deuxième échelon dans la LHJMQ.

Ce duel marquait le retour de Joël Teasdale dans les Basses-Laurentides, lui qui avait été échangé à Rouyn-Noranda au début du mois de janvier. L’ancien capitaine de l’Armada a amassé un but et deux mentions d’aide, décoché quatre lancers et terminé sa soirée de boulot avec une fiche de +4. Il a d’ailleurs été chaudement applaudi par les spectateurs présents.

Le gardien des Huskies Samuel Harvey n’a reçu que 20 tirs et a obtenu son quatrième blanchissage de la campagne. Devant la cage des favoris de la foule, Brendan Cregan a accordé sept buts sur 35 lancers, lui qui a disputé moins de deux périodes. Son remplaçant, Samuel Boileau, a cédé trois fois sur 13 tirs.