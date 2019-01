Le Groupe Sportscene fractionne ses actions de catégorie A

BOUCHERVILLE – Les actions de catégorie A en circulation du Groupe Sportscene seront fractionnées à raison de deux pour une.

L’entreprise de Boucherville, en Montérégie, a annoncé les détails de cette opération, mercredi, par communiqué, après avoir dévoilé ses intentions la semaine dernière à l’occasion de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires. Ces derniers avaient approuvé le fractionnement.

Ainsi, les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 4 février prochain recevront, le 8 février, une action de catégorie A supplémentaire pour chaque action de catégorie A qu'ils détiennent, a-t-on précisé.

Selon le décompte fourni par Sportscene, en date de mardi (à la fermeture des marchés), elle comptait plus de 4,2 millions d’actions de catégorie A émises et en circulation. Si l’on applique le fractionnement, cela veut dire qu’il y aurait eu plus de 8,5 millions d’actions de catégorie A émises et en circulation.

Fondé en 1984, le Groupe Sportscene exploite notamment le réseau La Cage – Brasserie sportive, qui compte 43 restaurants aux quatre coins du Québec, ainsi que la grilladerie Moishes et les établissements de cuisine asiatique P.F. Chang's.