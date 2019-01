Le Nouveau-Brunswick, destination de l'année selon «Le Monde»

Le journal «Le Monde» établit chaque année sa sélection de voyages pour les douze mois à venir. Et c’est au Canada que se situe le premier coup de cœur de 2019... le Nouveau-Brunswick!

«Et si la destination de l’année était un pays qui n’existe pas?, nous dit-on dans l’article. L’Acadie n’est ni un État ni même une province.» Selon la publication, c’est l’héritage acadien du Canada qui est la meilleure découverte à faire cette année dans le monde du tourisme.

L’an dernier, Le Cap en Afrique du Sud était la première destination suggérée par le journal français.

Parmi les incontournables de la province maritime, on souligne notamment les grands espaces, les forêts de pruches et d’érables à sucre et les falaises escarpées du littoral.

«Les noms seuls font rêver: la baie des Chaleurs, la dune de Bouctouche, le cap Enragé! Pour les Canadiens, les plages du Nouveau-Brunswick sont l’équivalent de notre Côte d’Azur... avec le climat de la Bretagne Sud», publie-t-on en comparant la province de l'Est avec la France.

Après le Nouveau-Brunswick en première place, 19 autres destinations sont présentées pour faire rêver les lecteurs, dont l’Ardèche, un parc naturel situé entre Lyon et Montpellier et le désert de l’Atacama au Chili.