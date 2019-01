Le PQ sur un fil de fer

Entre le scrutin et le retour en chambre, les survivants du raz-de-marée caquiste auraient pu avoir le temps d’encaisser le coup, mais au contraire, certains ont vécu difficilement ces journées de travaux parlementaires.

Comme s’ils avaient pris la mesure de la raclée en prenant place, à l’étroit entre l’opposition officielle libérale et les solidaires quasi triomphants, dans un Salon bleu dominé par les troupes de François Legault.

« On a vu que l’espace médiatique ne serait pas facile à prendre, en plus avec Québec solidaire, mais aussi c’était la gestion de la décroissance, des employés qui ont dû quitter, d’autres qui ont travaillé sans savoir s’ils pourraient être payés », continue la source.

Pascal Bérubé et Sylvain Gaudreault ont déjà apprivoisé l’inconfortable statut de 2e groupe d’opposition en chambre, après la dure défaite encaissée en 2007 avec André Boisclair. Pour les autres, il s’agit d’un terrain inconnu, qui nécessite un apprentissage. Toutefois, les sources contactées disent n’éprouver aucune jalousie à l’égard de QS, qui a occupé l’espace public au moyen de coups d’éclat et de vidéos controversées.

« Nous, on ne l’aurait pas fait comme ça, on ne veut pas faire de spectacle », a répondu un député du tac au tac. « On ne va pas se dénaturer », a insisté un autre.