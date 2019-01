Les voitures hybrides rechargeables, qu'est-ce que c'est?

Pour ceux et celles qui hésitent à passer au véhicule 100% électrique, sachez qu’il y a une alternative intéressante: le véhicule hybride rechargeable.

Contrairement à un véhicule 100% électrique, un véhicule hybride rechargeable est aussi doté d’un moteur à essence qui démarrera une fois l’autonomie 100% électrique épuisée, ce qui signifie que vous n’aurez pas à craindre de «manquer de courant». Le mode de conduite deviendra alors celui d’un véhicule hybride, un peu plus frugal qu’un véhicule similaire à essence.

Sachant que:

- 9 canadiens sur 10 parcourent 60 kilomètres et moins par jour pour faire l’aller-retour du travail,

- 9 recharges sur 10 sont effectuées à la maison,

Une grande partie de vos déplacements peuvent être effectués en mode électrique, réduisant significativement votre consommation de carburant ainsi que vos émissions polluantes et de GES.

Voici quelques modèles hybrides rechargeables dignes de mention:

Honda Clarity PHEV

Dotée d’une autonomie électrique moyenne de 76 km, vous pourrez parcourir entre 40 km et 110 km en mode électrique, dépendamment des conditions. Cette voiture intermédiaire spacieuse, confortable, à la finition intérieure relevée et dont la conduite est engageante fut mon coup de cœur parmi les hybrides rechargeables en 2018. Il est par ailleurs possible de rouler en mode 100% électrique dans les températures les plus froides, (j’ai réussi à le faire à -32 degrés Celsius) ce qui n’est vraiment pas le cas de tous les véhicules hybrides rechargeables. Et, bonne nouvelle, les représentants de Honda Canada se sont engagés à en livrer beaucoup chez les concessionnaires en 2019 afin de mieux répondre à la demande. Elle est admissible à un rabais gouvernemental de 8000$.

Chevrolet Volt

Chevrolet a frappé un coup de circuit avec cette voiture compacte lorsqu’il l’a dévoilé en 2011 et elle ne cesse de gagner des adeptes depuis. Dotée d’une autonomie électrique moyenne de 84 km, vous pourrez parcourir entre 45 km et 125 km en mode électrique dépendamment des conditions. Le système de motorisation électrique à autonomie prolongée de la Volt s’est avéré particulièrement durable, certains ayant déjà effectué 200 000, 300 000 et même jusqu’à 600 000 km avec la batterie originale sans réelle dégradation. Mais pressez-vous, car cette voiture ne sera plus disponible encore très longtemps, Chevrolet ayant décidé d’en interrompre la production ce printemps. Elle sera sûrement très prisée des acheteurs avertis au cours des prochaines années.

(rabais gouvernemental de 8000$)

Toyota Prius Prime

La version rechargeable de la légendaire Prius est de plus en plus populaire. Dotée d’une autonomie électrique moyenne de 40 km, vous pourrez parcourir entre 25 km et 55 km en mode électrique dépendamment des conditions. Une fois l’autonomie épuisée, elle devient tout aussi frugale que sa grande sœur non enfichable : 4,4 L /100 km, ce qui est très impressionnant. Le système Hybrid Synergy Drive de Toyota s’est avéré extrêmement fiable au fil des deux dernières décennies. Vous n’avez qu’à regarder le nombre de Toyota hybrides qui font du taxi à Montréal pour vous en convaincre.

(rabais gouvernemental de 4000$)

Hyundai Ioniq électrique plus

Cette voiture hybride rechargeable méconnue est digne de mention. Dotée d’une autonomie électrique moyenne de 46 km, vous pourrez parcourir entre 27 km et 60 km en mode électrique dépendamment des conditions. Elle est agréable à conduire, pratique, très frugale en mode hybride (4,5 L /100 km) et offerte à un prix compétitif de 32 299$ en plus d’être admissible à un rabais gouvernemental de 4000$.

Mitsubishi Outlander PHEV

Seul VUS à traction intégrale offerte en version hybride rechargeable à moins de 50 000$, l’Outlander PHEV a une autonomie électrique de 35 km, soit entre 20 km et 50 km en mode électrique dépendamment des conditions. Il est très pratique, spacieux et peut même être branché sur une borne de recharge à courant continu (BRCC). Comme il n’a aucune compétition, Mitsubishi en vend à la pelle.

(rabais gouvernemental de 4000$).

Croyez-moi, ces véhicules feront en sorte que vous vous amuserez à rouler de plus en plus en mode électrique et diminuerez votre consommation moyenne de carburant de 40% à 90%... jusqu’à votre prochain véhicule qui sera peut-être 100% électrique, qui sait?