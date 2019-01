L’UPAC arrête l’ex-directeur de l’École nationale des métiers de la construction de Montréal

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) a procédé à l’arrestation de l’ancien directeur de l’École nationale des métiers de la construction de Montréal et de trois autres suspects en lien avec un stratagème de fraude.

Les enquêteurs de l’UPAC ont mis la main au collet de l’ancien directeur Alain Prud'homme, d'Enrico Di Paola, de Mathieu Therien et de Modesto Abella. «Les accusés auraient été impliqués dans un stratagème de fraude et d'abus de confiance entre un ancien dirigeant de l'École des métiers de la construction et des fournisseurs de services», écrit le corps policier dans un communiqué de presse.

Alain Prud’homme est accusé entre autres de fraude, de fraude envers le gouvernement, d’abus de confiance, d’avoir obtenu des commissions secrètes.

Ce dossier d'enquête a été mené en collaboration avec l'équipe désignée d'enquête de Revenu Québec à l'UPAC, souligne-t-on.