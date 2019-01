Milos Raonic s’incline en quarts de finale

Le Canadien Milos Raonic s’est incliné devant le Français Lucas Pouille, en quarts de finale des Internationaux d’Australie, dans la nuit de mardi à mercredi, à Melbourne.

L’Ontarien de 28 ans a perdu en quatre manches de 7-6, 6-3, 6-7 et 4-6 au cours d’un match qui aura duré près de trois heures.

Raonic, 17e raquette mondiale, avait déjà croisé Pouille, 31e au monde, à trois reprises auparavant et à chaque fois le Canadien avait eu le dessus.

Au final au cours de ce match, Raonic a remporté 71 % des points pour sa première balle, a réalisé 25 as et commis six doubles fautes. Son adversaire a quant à lui claqué 14 as et n’a commis que quatre doubles fautes.

Le Français de 24 ans se qualifie ainsi pour la première fois de sa carrière en demi-finale du Grand Chelem. Il affrontera le vainqueur du duel qui opposera le Serbe Novak Djokovic et le Japonais Kei Nishikori.