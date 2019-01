Nathan Légaré motivé à prouver sa valeur

RED DEER, ALBERTA | Le rang que la Centrale de recrutement de la LNH a donné à l’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau Nathan Légaré dans sa liste de mi-saison, lundi, n’empêche pas le principal intéressé de dormir. Même qu’il le motive au plus haut point.

La Centrale a classé Légaré au 64e rang chez les patineurs nord-américains, un classement qui a fait passablement réagir dans le monde du hockey junior alors que plusieurs intervenants ont plaidé que l’ailier de 17 ans méritait mieux.

Mais pour Légaré, ce classement est loin d’être une finalité. Et avec raison.

«C’est la Centrale de la LNH, il ne faut pas virer fou avec ça. Je vais me concentrer sur moi. Au début de l’année, ils me classaient C (espoir des rondes 4 à 7), donc c’est déjà une bonne progression. Mon but est d’être plus haut que 64 à la fin de l’année et, si je continue de travailler fort, ça va arriver», a mentionné Légaré hier, en marge des activités du Match des meilleurs espoirs de la LCH qui aura lieu ce soir, au ENMAX Centrium de Red Deer en Alberta.

Explosion

D’ailleurs, ce match ne pouvait probablement pas arriver à un meilleur moment pour celui qui vient au huitième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 64 points en 45 matchs. Il aura déjà la chance de montrer aux représentants de la Centrale, mais surtout aux recruteurs de la LNH, qu’il mérite mieux qu’une considération d’espoir de troisième ronde.

D’ailleurs, Légaré s’est entretenu brièvement avec le directeur de la Centrale, Dan Marr, lundi. Ce dernier lui a simplement mentionné de continuer à travailler fort sur les aspects qu’il doit travailler.

Parmi ses aspects, le principal est assurément son explosion sur patin. Et Légaré le sait pertinemment.

«Quand je reçois la rondelle, mon départ doit être plus rapide. Quand j’ai mon erre d’aller, ma vitesse est bonne. Par contre, pour prendre mon accélération, à 205 lb, parfois c’est plus lent. J’essaie de travailler ça car je sais que les trois premières enjambées sont très importantes si je veux jouer au prochain niveau.»

Avec Nussbaumer

Pour certains, le fait que Légaré évolue avec le meilleur marqueur de la LHJMQ Ivan Chekhovich l’aide à produire offensivement. On disait la même chose lorsqu’il évoluait aux côtés d’Alexis Lafrenière avec les Vikings de Saint-Eustache dans le midget AAA.

«Au fil des années, j’ai toujours eu la chance de jouer avec des bons joueurs. Ce qui fait qu’on a eu du succès, c’est qu’on réussissait à créer une bonne chimie sur et en dehors de la glace», a-t-il expliqué.

Si on se fie aux trios à l’entraînement hier, Légaré devrait former un trio avec Valentin Nussbaumer des Cataractes de Shawinigan ainsi que l’attaquant du Sting de Sarnia Jamieson Rees.