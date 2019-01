Nouveau look pour plusieurs bières Molson

Pour souligner ses 233 ans d’histoire, plusieurs bières de la famille Molson arboreront désormais un look unifié.

«Les marques Molson Canadian, Molson Export, Molson Dry et Molson Cold Shots auront dorénavant un air de famille en devenant une marque unifiée dont la première phase du lancement a été déployée en janvier 2019», a expliqué le brasseur canadien, mercredi matin, dans un communiqué.

Courtoisie

C’est l’agence de conception BrandOpus qui est derrière ce nouveau look unifié qui se veut un hommage à l’histoire de la famille Molson.

«En 2019, inspirés par l'histoire de John Molson et son esprit de pionnier, nous avons décidé qu'il était temps de souligner le caractère spécial et la signification du nom Molson, et ce, particulièrement auprès d'une nouvelle génération d'amateurs de bière canadiens», a-t-on précisé dans le communiqué.

Pour Molson, cette nouvelle identité visuelle est une ode à hier pour inspirer demain.

«Cette nouvelle identité visuelle et la campagne de lancement qui l'appuiera vont bien au-delà de la commémoration de notre historique de 233 ans et reflètent les efforts que nous consacrons en vue de maintenir l'héritage de Molson. Nous agissons aujourd'hui pour inspirer l'avenir», a soutenu Joy Ghosh, directeur principal, marketing chez Molson Coors Canada.