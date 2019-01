On ferme l’école ou pas?

Au Québec, on ne rigole pas avec la météo.

Cette décision a déclenché une véritable guerre entre les parents « coureurs des bois » (qui trouvent qu’il est sain que l’on demande aux enfants de « braver les éléments ») et les parents « couveurs » (qui pensent à la sécurité de leurs chérubins).

Comme dit l’autre : attachez votre tuque avec de la broche, car certains parents (et certains élèves, qui ont aussi participé à cette joute verbale) ont de la broue dans le toupet !

« Wow, je sors le popcorn ! Combien de personnes ici n’ont jamais vu de neige et de froid au Québec avant aujourd’hui ? Vous ne voulez pas que vos enfants marchent, alors allez les reconduire en auto ! Si vous avez des pneus de merde, c’est votre faute ! »

« L’été, faut fermer les écoles, car il fait trop chaud, et l’hiver, faut les fermer, car il fait trop froid. On n’a plus les enfants qu’on avait ! »