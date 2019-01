Où voir les films nommés aux Oscars

Maintenant que les nominations pour les Oscars sont connues, il est temps pour les cinéphiles qui veulent tout voir avant le grand soir de se mettre à l’ouvrage. Afin de faciliter votre rattrapage cinéma, voici où vous pouvez voir les principaux films en lice pour un Oscar. Bons visionnements !

La panthère noire (Black Panther) : Disponible en DVD, en VSD et sur Netflix Canada.

Opération infiltration (BlacKkKlansman) : Disponible en DVD et en VSD.

Bohemian Rhapsody : À l’affiche au cinéma. En DVD et en VSD le 12 février.

La favorite (The Favourite) : À l’affiche au cinéma.

Le livre de Green (Green Book) : À l’affiche au cinéma.

Roma : À l’affiche au cinéma à Montréal et sur Netflix Canada.

Une étoile est née (A Star Is Born) : À l’affiche au cinéma. En DVD et en VSD le 19 février.

Vice : À l’affiche au cinéma.

La guerre froide (Cold War) : À l’affiche au cinéma.

Une affaire de famille (Shoplifters) : À l’affiche au cinéma.

Capharnaüm (Capernaum) : À l’affiche au cinéma le 1er février.

Never Look Away : À l’affiche au cinéma le 1er mars.

À la porte de l’éternité (At Eternity’s Gate) : À l’affiche au cinéma. En DVD et en VSD le 12 février.

L’épouse (The Wife) : À l’affiche au cinéma. En DVD et en VSD le 29 janvier.

Si Beale Street pouvait parler (If Beale Street Could Talk) : À l’affiche au cinéma.

Dialogue avec Dieu (First Reformed) : En DVD et en VSD.

La ballade de Buster Scruggs (The Ballad of Buster Scruggs) : Sur Netflix Canada.