Pavel Datsyuk pourrait revenir dans la LNH

L’ancien joueur des Red Wings de Detroit Pavel Datsyuk pourrait revenir dans la Ligue nationale de hockey (LNH) l’an prochain, a affirmé son agent aujourd'hui.

Le Russe de 40 ans écoule la dernière année de son contrat de trois ans avec le SK de Saint-Pétersbourg, dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

«Je peux vous dire que Pavel n’est pas prêt à abandonner le hockey dans les prochaines années, a dit son agent Dan Milstein à Match TV, en Russie, selon le site NHL.com. C’est à lui de décider s’il veut jouer en Amérique ou dans la KHL.»

Son agent estime que l’ex-vedette des Red Wings peut encore faire la différence dans la LNH, même s’il a atteint la quarantaine.

«Pavel est plus lent au fil des ans, mais ses habiletés et sa vision sont toujours là, a mentionné Dan Milstein. Je crois que ce serait merveilleux et approprié, pour lui, de revenir en Amérique du Nord. Mais ce sera à lui de prendre cette décision.»

Le représentant de Datsyuk estime que son client aurait l’embarras du choix s’il voulait revenir dans la LNH, puisqu’il serait un joueur autonome, mais qu’un retour à Detroit constituerait l’option la plus logique.

«Il peut être joueur de centre sur une deuxième ou troisième ligne, ou ailier sur une première ou une deuxième ligne, et jouer dans la première unité du jeu de puissance», a déclaré M. Milstein à Match TV, a rapporté NHL.com.

Cette saison, le Russe a obtenu neuf buts et 34 points en 44 parties dans la KHL.

Il avait récolté 16 buts et 49 points en 66 rencontres lors de sa dernière campagne dans la LNH, à Detroit, en 2015-2016.