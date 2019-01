Photo Agence QMI, Simon Clark Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, les murs et les plafonds de l’appartement de fonction du premier ministre François Legault, situé aux 16e et 17e étages de l’édifice Price (photo), à Québec, ont tous été repeints en blanc. Les travaux ont coûté près de 18 000 $. La tapisserie qui a été retirée datait d’il y a 18 ans, soit de l’époque où Bernard Landry était devenu le premier à y emménager.