Peinture ontarienne dans l’appartement de fonction du PM: l’État devrait avoir un réflexe d’achat québécois, dit Bérubé

L’utilisation de produits non québécois pour rénover l’appartement de fonction du premier ministre François Legault met en évidence la nécessité pour l’État de favoriser l’achat local, souligne le chef parlementaire par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé.

Le Journal rapportait mercredi matin que les locaux de l’édifice Price à Québec, où résident tous les premiers ministres en fonction, ont été repeints avec de la peinture Dulux Diamant, produite dans l’usine du géant américain PPG Revêtements Architecturaux, en Ontario. D’autres matériaux utilisés pour effectuer les rénovations ont été achetés chez Home Depot.

Pourtant, l’automne dernier, François Legault invitait les Québécois à boycotter la peinture Sico, après l’annonce de la relocalisation des activités de la compagnie en Ontario et la fermeture de son usine de Beauport.

À son arrivée au caucus hivernal du PQ à Sainte-Agathe-des-Monts, Pascal Bérubé a évité de jeter la pierre à François Legault. «Ce n’est pas le premier ministre qui décide de ces choses-là», a-t-il souligné.

Toutefois, la Société québécoise des infrastructures, responsable des travaux, devrait «toujours» avoir le réflexe d’acheter des produits québécois, ajoute le chef parlementaire par intérim du PQ. «Le nationalisme économique, c’est notamment nos produits, d’abord et avant tout, en toutes circonstances», dit Pascal Bérubé.

Il a rappelé que son parti proposait, lors de la dernière campagne électorale, de favoriser l’achat de produits québécois pour les institutions publiques du Québec.

La laïcité en débat

Le PQ entame mercredi son caucus de deux jours en vue de la rentrée parlementaire, le 5 février prochain. Le parti devra notamment déterminer ses stratégies pour se démarquer en chambre et en commission parlementaire, alors que la formation est passée de 28 députés à seulement 10 aux dernières élections.

Les médias ont rapporté que la question de la laïcité sera notamment au cœur des échanges. Le Journal révélait mercredi que certains députés sont mal à l’aise avec la position du parti, qui prévoit l’interdiction de signes religieux pour les éducatrices en CPE.

De son côté, Le Devoir affirme que des élus péquistes souhaitent retirer l’idée d’un droit acquis pour les fonctionnaires en position d’autorité qui porteraient déjà un signe religieux.

Malgré ces informations concordantes, le chef parlementaire intérimaire a nié que la laïcité soit au menu des discussions pour les deux jours de caucus présessionnel. «Ce n’est même pas à l’ordre du jour», assure Pascal Bérubé.

Il a d’ailleurs réitéré la position de son parti aux dernières élections. «On est pour la laïcité, les personnes en autorité ne doivent pas porter de signes religieux et on ne souhaite pas qu’il y ait de congédiements, dit le chef parlementaire par intérim. C’est notre position, ça a toujours été la même.»

Démonstration d’unité

Par ailleurs, la retraite des députés péquistes a débuté mardi soir par une démonstration d’unité du mouvement souverainiste. Pascal Bérubé et le nouveau chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, sont arrivés ensemble dans un rassemblement militant tenu à la brasserie Les Deux Richard, au centre-ville de Sainte-Agathe-des-Monts.

«Bienvenue dans notre famille politique. Yves-François, tu es chez toi», a déclaré Pascal Bérubé au cours d’une allocution, avant d’inviter le nouveau chef bloquiste à prendre la parole à son tour.

Le chef bloquiste a pour sa part observé qu’«il y a eu des périodes ou peut-être que les deux membres du couple se sont un peu négligés». Mais l’échec électoral du PQ le 1eroctobre dernier a créé un «électrochoc» dans le mouvement souverainiste qui a fait prendre conscience aux militants bloquistes et péquistes qu’ils sont «les doigts d’une même main», estime Yves-François Blanchet.

S’il admet que les deux formations souverainistes ont des «amitiés naturelles», le chef bloquiste entend également tendre la main aux militants de Québec solidaire.

Le chef bloquiste reconnaît toutefois que la proximité est plus grande, pour le moment, avec les leaders du PQ que ceux de QS. «C’est plus facile avec Pascal qu’avec Manon [Massé], parce que nous avons une vieille amitié et je n’ai aucune intention de mitiger une amitié plus ancienne au profit d’une possible nouvelle [amitié], dit Yves-François Blanchet. Mais, encore une fois, les dirigeants des partis politiques votent une fois chacun, comme chacun des électeurs du Québec. Alors, c’est aux électeurs du Québec, que je vais m’adresser.»