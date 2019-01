Qu’il neige, qu’il vente ou qu’il gèle, le jeudi soir est devenu un moment privilégié, voire presque sacré, où le temps, s’il ne s’arrête pas complètement, tourne plus lentement. Le soir du répit dans la semaine.

Ce soir, je prépare un plat de cuisses de canard confites à la macédoine de petits légumes. Les cuisses de canard confites sont faciles à préparer à la maison, mais elles demandent un peu de temps. Cependant, il y a plusieurs marques disponibles sur le marché et certaines sont même excellentes. Ce produit a une longue vie au réfrigérateur. Vous remarquerez que ma recette ne contient pas de sel, car le sel des cuisses confites suffit à assaisonner tout le plat.

Le canard confit est ainsi devenu un incontournable lorsque l’on veut gagner du temps et préparer un délicieux plat rempli de saveurs. En plus, avec un verre de vin, vous arriverez même à croire que c’est samedi !

En même temps, je vous propose une recette pour les enfants : de délicieuses saucisses dodues cuites au four avec des patates douces. À savourer pendant qu’ils finissent leurs devoirs au bout de la table. Ils en redemanderont, c’est certain.

Canard confit à la macédoine

Pour un repas complet, il suffit d’accompagner ce plat rapidement préparé d’un verre de vin et de pain croustillant.

Portions : 2

Préparation : 20 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients

2 c. à s. de gras de canard (ou d’huile végétale)

1 gros oignon, pelé et en dés

1 branche de céleri, hachée

2 pommes de terre, pelées et en dés

1 petit navet, pelé et en dés

1 petit poivron, en dés

2 c. à s. de basilic haché

1 c. à s. de graines de citrouille (facultatif)

1 petit piment fort, haché (facultatif)

2 bulbes d’ail, en moitié

125 ml (½ tasse) de bouillon de légumes

2 cuisses de canard confites

2 c. à s. de sirop d’érable

Méthode

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Couvrir une plaque de cuisson de papier sulfurisé.

2. Dans un grand poêlon, faire fondre le gras de canard (ou l’huile). Ajouter l’oignon, le céleri, les pommes de terre, le navet et le poivron. Faire revenir à feu moyen 7 minutes. Incorporer le basilic et les graines de citrouille. Transférer les légumes sur la plaque. Ajouter le piment fort et les bulbes d’ail. Arroser de bouillon.

3. Déposer les cuisses de canard sur les légumes. Badigeonner les cuisses de sirop d’érable. Couvrir de papier d’aluminium et cuire au four 20 minutes.

4. Retirer le papier d’aluminium. Poursuivre la cuisson au four 10 minutes.

5. Retirer la plaque du four. Servir immédiatement.

Délicieuses saucisses aux patates douces

La saveur exquise des patates douces et des oignons rôtis coupe dans la texture grasse des saucisses. Choisissez les saucisses selon votre goût. Servez avec une mayonnaise épicée ou citronnée.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 45 min

Ingrédients

1 gousse d’ail, en moitiés

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 oignons, pelés et en moitiés

2 patates douces, pelées et en tranches épaisses

6 saucisses entières

5 branches de thym

Sel et poivre

Méthode

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Frotter une plaque à cuisson avec la gousse d’ail.

2. Badigeonner la plaque avec 1 c. à s. d’huile d’olive. Disposer les oignons, les patates douces et les saucisses sur la plaque. Saler et poivrer. Ajouter le thym. Arroser du reste de l’huile d’olive. Cuire au four 20 minutes.

3. À l’aide de pinces, retourner les saucisses. Poursuivre la cuisson environ 25 minutes, ou jusqu’à ce que les saucisses soient dorées et les légumes, tendres.

4. Retirer la plaque du four et servir immédiatement.