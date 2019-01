Retard pour construire un Parc-O-Bus : l’opposition craint le pire pour le tramway

Le retard d’au moins deux ans pris par le Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour construire le Parc-O-Bus Sainte-Anne, à Beauport, fait craindre le pire à l’opposition en ce qui concerne le tramway.

«C’est assez simple un Parc-O-Bus et on n’est pas capable de le faire dans les délais. Imaginez (les délais) pour le tramway où on va avoir des maisons à détruire et des parcours à faire», s’est inquiété le conseiller de Québec 21, Stevens Mélançon, mercredi.

Ce dernier réagissait à un article publié hier dans le Journal. Rémy Normand, président du RTC, y expliquait le retard de construction du Parc-O-Bus par le fait qu’il fallait «travailler finement» lors des négociations visant à acquérir des terrains.