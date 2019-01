Transport structurant: l'opposition regrette l'absence d'étude des besoins dans le document rendu public

Les 5 200 pages rendues publiques lundi par la Ville de Québec ne contiennent ni étude sérieuse des besoins ni étude comparative des différentes modes de transport structurant, a tonné Québec 21.

«Ces 5 200 pages, c’est une stratégie de communication pour vendre le tramway de M. Labeaume. C’est un show de boucane.Régis Labeaume rit de l’opposition officielle. Il rit des journalistes et il rit surtout des citoyens de la ville de Québec. C’est assez», a lancé Jean-François Gosselin, chef de l’opposition à l’hôtel de Ville, mercredi après-midi en point de presse.

Selon lui, les 5 200 pages d’études forment «un ramassis de vieux documents qui ont déjà été rendus publics» et qui ne répondent absolument pas aux questions qui doivent être soulevées. «Nous demandons au maire de prouver d’ici vendredi l’existence de ces données cruciales à obtenir avant de dépenser plus de 3 milliards $ d’argent public», a ajouté M. Gosselin.

Ce dernier est allé plus loin en s’engageant à appuyer le projet de tramway si jamais le maire devait montrer «des études sérieuses» selon lesquelles le Réseau structurant répondra aux besoins des citoyens et qu’il améliorera la fluidité de la circulation.

Oui au BAPE, dit Gosselin

Dans un ordre d’idées connexe, Jean-François Gosselin a estimé qu’il est «normal» que le projet de tramway soit soumis au BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement). «Ça prend un BAPE pour respecter toutes les étapes. C’est le temps de le faire, a-t-il avancé. Le projet est en planification et c’est le plus gros projet que la ville de Québec n’aura jamais connu si on va de l’avant.»

M. Gosselin épouse ainsi le même raisonnement du gouvernement du Québec selon lequel la municipalité ne sera pas exemptée de ce processus environnemental.