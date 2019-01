Un cascadeur tué avant son retour en cour

Un cascadeur ayant figuré dans des films de Hollywood a été assassiné la veille de son retour en cour, à Montréal, où il devait apprendre quelle peine il risquait pour un complot d’importation de drogue.

Dean Copkov, un Ontarien de 52 ans, était bien connu dans le milieu du cinéma à Hollywood. Il a tourné dans de grosses productions, telles que la plus récente version de Robocop, L’incroyable Hulk ou encore Pacific Rim.

Mais s’il devait revenir devant la Cour supérieure du Québec, mercredi, ce n’était pas en lien avec son emploi de cascadeur.

Copkov a été déclaré coupable d’un complot pour importation de drogue, qui s’est étalé de janvier 2011 à juin 2012, par un jury en novembre dernier.

Coaccusés

Les coaccusés Louis Nagy, Marco Milan et Robert Bryan ont subi le même sort. Ils devaient tous revenir à la cour pour les plaidoiries sur la peine à leur imposer.

« Nous venons d’avoir l’information voulant que Dean Copkov a été tué, ou tout du moins qu’il est décédé [mardi] », a toutefois expliqué l’avocate de la défense Catherine Ranalli, mercredi, au palais de justice de Montréal.

L’annonce du décès de Copkov a surpris le juge Jean-François Buffoni qui n’a pas pu s’empêcher de lancer un « wow » d’étonnement. Copkov aurait été tué en Ontario, où il résidait.

Prison réclamée

Pendant que Me Ranalli essayait d’obtenir davantage d’informations sur les événements concernant son client, l’audience s’est poursuivie pour les trois autres accusés.

Et même si aucune drogue n’a finalement atterri dans les rues de Montréal, la procureure de la Couronne fédérale Carly Norris a réclamé des peines de prison fermes pour les accusés.

Elle a ainsi suggéré cinq années de pénitencier pour Nagy et Bryan, et trois ans de réclusion pour Milan. Leurs avocats ont suggéré des peines moindres, soit quatre ans, 30 mois et deux ans respectivement.

► Le juge Jean-François Buffoni rendra sa décision d’ici une dizaine de jours.