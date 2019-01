Un message clair du Rouge et Or

Dans une bataille opposant les deux meilleures équipes au Québec et deux des meilleures au pays, le Rouge et Or de l’Université Laval a servi une correction aux Stingers de Concordia, l’emportant par la marque de 74-52, mercredi au PEPS, pour conserver intact son dossier vierge.

Avec la courte victoire de 65-61 face aux Stingers en première moitié de saison encore en tête, le Rouge et Or a démarré le match sur les chapeaux de roues pour se forger une priorité de 21-8 après un quart.

Classées numéro un au pays, les protégées de Guillaume Giroux n’ont jamais regardé en arrière. Quant aux Stingers, elles pointent au 4e échelon au pays en chute de deux places lors du dernier Top 10 publié, mardi, en raison d’une défaite face aux Martlets de McGill. « On voulait lancer un message que nous sommes la meilleure équipe au pays pour une raison, a souligné Sarah-Jane Marois pour expliquer le départ en force du Rouge et Or.

« On savait que nous étions capables de connaître un bon départ. Nous avions eu notre leçon lors du premier match contre Concordia alors qu’on perdait par 20 points à la demie. On a mieux exécuté et, surtout, beaucoup mieux joué en défensive. Des filles étaient libres lors du match à Concordia alors que cette fois-ci nous les avons forcées à prendre des tirs difficiles. »

En retard 45-25 à la demie lors du premier match entre les deux équipes, le Rouge et Or avait finalement gagné au pointage de 66-61.

« Un effort collectif »

Contrairement aux deux dernières saisons, le Rouge et Or peut frapper de plusieurs façons.

« Nous sommes encore menaçantes de la ligne de trois points, mais nous avons d’autres façons de marquer avec l’ajout de grandes joueuses, a expliqué Giroux. Il y a deux ans, nous aurions perdu par 20 points si nous avions été 4 en 14 comme ce soir (mercredi) de la ligne des trois points. Nous avons lancé pour 49 pour cent avec plusieurs tirs de qualité. »

« Avec 21 aides contre trois, ce fut un effort collectif, de poursuivre le pilote de Laval. Nous avons un style plus collectif comme le démontrent nos quatre filles qui ont obtenu 10 points et plus et une 5e qui en a marqué 8. »

Rendez-vous à Concordia

Les deux équipes se retrouveront, samedi, dans la métropole. « C’est toujours un peu plus dur dans leur petit gymnase, a reconnu Marois qui a mené le Rouge et Or avec 20 points, mais on ne veut pas que notre saison parfaite prenne fin. On veut reprendre de la même façon. »

« Dans leur petit gymnase, ça peut être intimidant et c’est toujours beaucoup plus compliqué, de renchérir Giroux. Une victoire nous donnerait un bon coup de main pour l’avantage du terrain pendant les séries éliminatoires. »

