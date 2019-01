[VIDÉO] Catherine Paquin dévoile LE vêtement qu’Alanis n’est plus capable de voir sur elle

Après avoir suivi l’aventure de Catherine Paquin à Occupation double Grèce, on avait hâte à son retour au Québec pour ENFIN fouiller dans sa garde-robe.

Dans cette vidéo, l’influenceuse nous prouve qu’elle est LA plus grande détentrice de maillots de bain, que la moitié de sa garde-robe appartient à sa BFF Alanis Desilets, et elle nous raconte la petite histoire derrière l’accessoire le plus précieux à ses yeux.

Sans plus tarder, découvrez le vêtement gênant qu’elle ose porter mais que ses ami(e)s ne sont plus capables de voir.

*Pour ceux et celles qui les auraient manquées, revoyez nos capsules On fouille dans la garde-robe de... Shanie Blais, P.O Beaudoin, Sabrina Bégin Tejeda, Alice Morel-Michaud, Antoine Desrochers, Juliette Gosselin, GirlyAddict, Lili-Ann De Francesco, Jessica Gaudet, Noemie Lacerte, Noémie Bannes, Livia Martin, Alanis Desilets, Claudia Bouvette, Cindy Cournoyer, Lucie Rhéaume, Alicia Moffet, Ludivine Reding, Laurence Latreille et Camille Felton.