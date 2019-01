Voici les 22 nouveautés les plus excitantes qui arrivent sur Netflix en février

Préparez-vous à passer du temps en pyjama devant votre télé en février, puisque les 22 nouveautés qui arrivent sur Netflix le mois prochain vous donneront envie de rester à la maison bien au chaud!

Ce sera un mois chargé: non seulement plusieurs films et séries originaux sortiront, mais aussi plusieurs classiques qu'on a hâte de pouvoir réécouter.

Sans plus tarder, voici les 22 titres qui ont accroché notre regard:

* À noter que les 11 premiers titres sortent le 1er février.

1. Harry Potter 5, 6, 7 et 8

Enfin! Pour plus de détails, vous pouvez lire notre article à ce sujet.

2. Back to the Future 1, 2 et 3

Dans ce classique des années 80, Marty McFly voyage dans le temps à l'aide du scientifique Doc Brown.

3. E.T.

Nostalgie, quand tu nous tiens! Voici un autre classique des années 80!

Vous connaissez l’histoire, un jeune garçon se lie d’amitié avec un extra-terrestre.

4. Horrible Bosses

Dans cette comédie hilarante, trois amis décident de se débarrasser de leurs patrons méchants.

5. Nightflyers

Par George R. R. Martin, l’auteur de Game of Thrones, ce «thriller» dans l’espace semble assez intense merci.

6. Russian Doll

Cette série met en vedette Natasha Lyonne de Orange is the New Black.

Elle joue une femme qui meurt dans une soirée, puis ne cesse de revivre le même soir. Intrigant et «creepy» à la fois.

7. Shrek

Ce film d’animation qu’on adorait plus jeune est toujours aussi bon aujourd’hui!

8. Blanche-Neige et le Chasseur

Juste pour les costumes et Kristen Stewart, cette version sombre du film de Disney Blanche-Neige en vaut la peine.

9. The Lego Batman Movie

Après le succès du Lego Movie, on a droit à un film très drôle, mettant en vedette Batman.

Dans cette version du détective qui se déguise en chauve-souris, Batman adopte un orphelin du nom de Robin et il réalise qu'il ne sait pas comment élever un enfant.

10. Velvet Buzzsaw

Ce film d’horreur, produit par Netflix, qui met en vedette Jake Gyllenhaal semble très mystérieux et intrigant. On a hâte!

11. Won’t You Be My Neighbour

Le meilleur documentaire de 2018, faites-nous confiance!

12. Sing (3 février)

Un film d’animation adorable qui met en vedette des animaux qui chantent. Parfait pour accompagner votre soirée Shrek!

13. La saison 8 de Shameless (5 février)

Pour les fans de la série, la 8e saison arrive enfin!

14. Jaws 1, 2, 3 et 4 (6 février)

On vous avait parlé de nostalgie, ça continue!

Ne manquez pas le premier Jaws, mais vous pouvez ignorer les trois autres.

15. Leap Year (6 février)

Cette comédie romantique, mettant en vedette Amy Adams, sera le film parfait pour un dimanche pluvieux.

16. Nailed It: Mexico (8 février)

Netflix

Après deux saisons américaines, on a hâte de voir la version mexicaine de cette émission où des gens aucunement talentueux font des gâteaux.

17. High Flying Bird (8 février)

Ce film de basket avec Zazie Beetz a été créé par des gens tellement talentueux, que cela ne nous étonnerait pas de le voir aux Oscars l’année prochaine.

18. Dirty John (14 février)

Cette série est inspirée du podcast de style «true crime» du même nom.

Voyez comment une femme s’est fait manipuler par un homme charmant. Oui, c’est un peu comme You, mais plus vieux.

19. The Umbrella Academy (15 février)

Ce film original de Netflix avec Ellen Page semble mystérieux et magnifique. On a hâte!

20. Kong: Skull Island (20 février)

Si vous aimez les films d’action, cette version de King Kong avec Brie Larson sera parfaite pour vous!

21. Chef’s Table 6 (22 février)

Netflix

La magnifique émission culinaire se poursuit avec un chef italien à Londres, un boucher italien et deux vedettes de la cuisine du Sud des États-Unis.

22. Paris est à nous (22 février)

Ce film français est une histoire d’amour entre deux Parisiens, au beau milieu des tensions et des tragédies qui ne cessent de frapper la ville française.

