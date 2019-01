Volvo rappelle 219 000 voitures pour un problème de tuyauterie

STOCKHOLM | Volvo Cars, propriété du Chinois Geely, rappelle 219 000 voitures en raison d’une fragilité des conduits de carburant dans le compartiment moteur, a-t-on appris mercredi auprès d’un porte-parole du constructeur.

Volvo entend contrôler « à titre préventif » 11 de ses modèles à moteur diesel - dont ses deux luxueux SUV XC60 et XC90 - commercialisés en 2015 et 2016 sur « [ses] marchés clés ainsi que [ses] plus petits marchés », a indiqué le porte-parole à l’AFP.

Quelque 37 000 voitures sont rappelées en Suède, 31 000 au Royaume-Uni et 26 000 en Allemagne, ses trois principaux clients européens. Le constructeur ne donne pas davantage de détails pour le reste de ses marchés.

À terme, les défaillances peuvent conduire à des fuites de carburant dans le compartiment moteur, signale le constructeur.

Selon lui, aucun accident lié à cette anomalie n’a été recensé.

Volvo Cars a envoyé une lettre à tous les clients concernés leur demandant de « contacter sans tarder le concessionnaire Volvo le plus proche pour faire rectifier le problème », a ajouté le porte-parole du groupe.

Racheté à l’américain Ford en 2010 par le constructeur chinois Geely, Volvo Cars a redressé spectaculairement ses comptes et son image de marque. Il a misé en outre sur les voitures autonomes, où il est aujourd’hui l’un des plus avancés.

En 2017, année où il a battu un nouveau record de ventes, le groupe a annoncé qu’il ne lancerait plus que des modèles électriques ou hybrides à compter de 2019, promettant la « fin historique » des véhicules équipés seulement d’un moteur à combustion.

Les résultats du constructeur pour son exercice 2018 sont attendus le 7 février.