SIMARD, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 janvier 2019, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédé M. Jean-Paul Simard, époux de feu dame Yvette Cauchon. Il demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi 25 janvier 2019 de 18h30 à 21h. Samedi, jour des funérailles, la famille recevra les condoléances directement à l'église à compter de 11h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses fils: Henri-Paul (Marianne Bédard) et Michel (Suzie Gendron); ses petits-enfants: Alexandrine, Mickaël et Gabrielle; ses frères, sœurs, beaux- frères et belles-sœurs: feu Julienne Simard Verreault, Jeannine (feu Gaston Beaudry), Lucette (feu Claude Duquette), Liliane (Conrad Gagné), Denise (feu Roger Lefrançois), feu Fernand (feu Jeanne Gariépy), feu Armand (feu June Warren), feu Yvan (Thérèse Labbé), feu Gaston (feu Jacqueline Noël) et feu Josepha (feu Monique Decourcy); de la famille Cauchon: feu Fernande (feu Charles Gingras), feu Jules-André, feu Jacqueline, feu Jean-Paul et feu Archibald (feu Rachel Laberge) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Sourds du Québec, 3348 boul. Mgr Gauthier, Québec (Qc) G1E 2W2. Tél. : 418-660-6800 / Site internet : www.fondationdessourds.net