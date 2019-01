BOURGAULT, Maurice



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 14 janvier 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé Maurice Bourgault, fils de feu Marie Daigle et de feu Paul Bourgault. Il demeurait à Charlesbourg.où la famille recevra les condoléances à la sacristie à compter de 10h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. Il était le frère de: feu Françoise (feu William Bill Savoy), feu Rita (feu Jean-Paul Moffet), feu Rock (Cécile Bélanger), Isabelle, feu Céline (Marcel Tremblay), Denise (feu Jean-Louis Bond), Hélène, feu Gilles (Colombe Gagnon), Madeleine, Antoine (Diane Métivier) et Bernadette. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique St-Charles-Borromée, téléphone : 418-623-1847. Des formulaires seront disponibles sur place.