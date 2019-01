LECLAIR, William



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 4 janvier 2019, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédé monsieur William Leclair, époux de feu madame Lisiane Lavina. Il était le fils de feu madame Anaïs Nault et de feu monsieur John David Leclair. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h45.Il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Nancy Savoie), William Jr (Hélène Morency), Nathalie (Daniel Baribeau), Marie-Lyne (Éric Deslauriers), Cindy (Martin Hamel), Hélène (Stéphane Laliberté); ses petits- enfants: Bobby, Myriam, Stéphane, Michelle, Élisabeth, Christian, Noémie, Maryse, Zachary et Raphaël; ses arrière- petits-enfants: Liam, James, Jackson, Emy Rose et Milan; son frère Ronald, ses belles-sœurs: Doreen, Sylviane et Christiane; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone: 418 657-5334. Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.