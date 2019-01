LECLERC, Émilia Bédard



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 janvier 2019, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée dame Émilia Bédard. Elle était la fille de feu Léda Moisan et de feu Louis Bédard et l'épouse de feu Georges Leclerc. Elle demeurait à Québec (Duberger).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 13 heures.Les cendres seront déposées au cimetière à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Martine Cliche), André (Ginette Bélanger) et feu Lise; ses petits-enfants Julie (Mathieu Morel) et Anne-Isabelle (David Guénette); ses arrière-petits-enfants Arianne, Nicolas et Samuel ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et tous ses amis. Elle était la sœur de feu Philippe Bédard (feu Georgette Bédard) et de feu Roger Bédard (Gisèle Trépanier). La famille désire remercier l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau #261, Québec (Qc) G2J 1B8, téléphone : 418-682-6387, site web : www.coeuretavc.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.