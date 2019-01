CANTIN, Claude



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 16 janvier 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Claude Cantin, fils de feu Donat Cantin et de feu Germaine Croteau. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Il laisse dans le deuil son épouse Denise Lapierre, son fils Denis (Vicky Gagné); ses petits-enfants: Jonathan, Laurence et Flavie Cantin, Anabel et Philip Larivière; son filleul Jocelyn Lapierre; ses frères et soeurs: Simone (feu Gustave Duval), Adrien (Cécile Bégin), feu Raymond (Gisèle Faucher), Gisèle (feu Jacques Roberge), Rachel (feu Roger Prévost), Ruth (feu Georges Lapierre), Donald (feu Denise Boyer), Louisette (feu Jean-Claude Houde), Réjean (Réjeanne Roberge) et feu Clément (Lise Lacasse); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lapierre: Bertrand (Yvette Côté), Jacques (feu Louise Bussières), Jacqueline (feu Louis Côté), feu Denis (feu Claudette St-Hilaire) et Francine (Jean-Claude Perron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de la Résidence Étienne- Simard, du CHSLD Chanoine-Audet et du CLSC pour les bons soins prodigués, de même qu'aux docteurs Denis Boucher et Émilie Lavallée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes. La famille vous accueillera aule vendredi 25 janvier de 19h à 22h et le samedi 26 janvier à compter de 9h.