15 choses à faire dans la vingtaine pour n’avoir aucun regret à 40 ans

On se fait souvent dire que la vingtaine, ce sont les plus belles années de notre vie.

C’est dans cette période que plusieurs personnes vivront des expériences qui viendront changer le cours de leur vie. Cette étape charnière laisse place à beaucoup de questionnements, mais il y a possibilité de poser des actions pour assurer son bonheur à long terme.

Voici donc 15 choses à faire durant la vingtaine pour être certain de n’avoir aucun regret plus tard:

1. Apprendre à s’aimer d’abord et avant tout

S’il y a bien une personne qui sera avec vous toute votre vie, c’est bien vous-même. Alors, aussi bien s’aimer, sinon le temps risque d’être long! Sans blague, c’est important de prendre soin de soi et de savoir sa valeur. Cela permet de mieux choisir ses relations et son parcours.

2. Apprendre à dire non sans se sentir mal

C’est bien d’être toujours willing, mais c’est bien aussi de connaître ses limites et de s’écouter. Dire non, ce n’est pas dramatique et les gens ne vous en voudront pas. Respectez-vous et acceptez qu’il soit parfois sain de refuser.

3. Prendre des risques

La vingtaine est le meilleur moment pour se casser la gueule et se relever immédiatement. C’est le temps d’essayer de nouvelles expériences, d’apprendre à connaître de nouvelles personnes, de s’informer et de voyager. Bref, sortir de sa zone de confort!

4. Tourner ses faiblesses en force

Si vous savez que vous ne tenez pas en place et que vous êtes constamment en train de grouiller en classe, choisissez un emploi qui bouge! Vos faiblesses et vos défauts seront à travailler toute votre vie, mais si vous décidez de les utiliser judicieusement, cela peut être profitable.

5. Apprendre à vous pardonner

On fait tous des erreurs, c’est humain. Bien souvent, on pardonne les autres plus facilement que soi-même. Soyez indulgent avec vous même, commettre une erreur n’est pas catastrophique, en fait, cela vous permet de grandir chaque fois!

6. Arrêter de vous comparer aux autres

Toujours regarder ce que le voisin fait de son côté, c’est un comportement très destructeur. Comparez-vous à vous même. Vous allez devenir meilleur de jour en jour et vous ne serez pas constamment insatisfait.

7. Faire un réel effort pour prendre soin de votre santé

Même si cela ne semble pas être votre réalité pour le moment, votre santé et votre forme ne seront pas toujours au top. En prenant de bonnes habitudes de vie, vous améliorez votre qualité de vie pour plus tard.

8. Ne pas avoir peur de prendre une différente direction

Si vous êtes malheureux dans une situation, c’est le moment de prendre une autre direction. Oui, cela peut être décevant de changer de plan quand vous aviez prévu cela depuis un moment, mais ce n’est pas un échec. Au contraire, de vous écouter et de vous sortir d’une situation où vous n’êtes pas bien, c’est une réussite.

9. Ne pas accumuler les dettes inutiles

Évidemment, il y a des dépenses inévitables. Avoir des dettes n’est pas dramatique, il suffit d'être organisé pour payer le tout à temps. Il faut tout simplement éviter les achats inutiles, qui, à la longue, alourdissent votre dette et vous causent du stress.

10. Ne pas perdre votre temps avec des gens qui ne vous font pas sentir bien



On reste parfois trop longtemps dans des relations qui ne nous apportent rien de bon, en se disant que ce n’est pas si pire que ça. Si vos relations affectent votre bonheur, il faudrait peut-être penser à agir.

11. Ne pas avoir peur de demander (poliment, évidemment) pour quelque chose

Si vous jugez que vous méritez une augmentation, par exemple, n’aillez pas peur de communiquer. C’est en fonçant et en faisant valoir vos points que vous allez connaître votre valeur.

12. Ne pas stresser autant sur votre apparence

La vingtaine est probablement le moment de votre vie où vous serez physiquement à votre meilleur. Arrêtez de stresser avec votre look et appréciez ce que vous avez présentement!

13. Passer du temps de qualité avec votre famille

Avec les années, vous aurez de moins en moins de temps pour vous voir. Et les membres de votre famille vieilliront... Prenez le temps d’aller voir vos parents et vos grands-parents. Il n’y a rien qui égale la famille!

14. Accepter les échecs

En fait, il n’y a pas d’échecs. Ce sont toutes des expériences et des façons de grandir. Oui, ça fait mal, mais avec du recul, des années plus tard, vous allez être content d’avoir osé et d’avoir appris de vos moins bons coups.

15. Profiter de chaque instant

La vingtaine, c’est LE moment pour essayer des choses, vivre des joies et des peines, voyager, rencontrer, etc. À go, on profite. GO!

