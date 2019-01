POULIOT, Léopold



Au CHSLD St-Joseph de Trois-Rivières, le 16 janvier 2019, est décédé à l'âge de 100 ans 2 mois, monsieur Léopold Pouliot, né à Saint-Henri-de-Lévis, époux de feu madame Marie-Jeanne L'Heureux. La famille accueillera parents et ami(e)s à laHeure d'accueil: Dimanche, jour de la cérémonie, à partir de 9h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure. Léopold laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Gaétan Gendron), Gérard (Murielle Monfette), Madeleine (feu Raymond Carpentier et Hilarion Bruneau), Françoise (François Lahaye) et Linda (André Gauthier); ses petits- enfants: Yann, Karina, Michel, Dany, Claudia, Mathieu, Émilie, Sébastien, Andréane et leur conjoint; ses 15 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil son frère Paul-Émile (Françoise Marceau), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. L'ont précédé dans la mort son fils André, son petit-fils Érik, ses frères et sœurs: Maurice Pouliot (feu Évelyne Laliberté et feu Yolande Rhéaume), Simone (feu Arsène Laliberté), Joseph-Arthur (feu Rita L'Heureux, feu Auréa Fortier, feu Marguerite Tanguay), Fernande (feu Armand Laliberté), Annette (feu Paul-Émile Brochu), Thérèse (feu Aurèle Blouin), Rollande (feu Paul-Émile Fortier), Charles Édouard, Joseph-Aimé (feu Lucille Morin) et Rolland (Rose-Hélène Dumas); ses beaux-frères et belles-sœurs: Marie-Anne (feu Pierre Allen), Juliette (feu Émile Lemieux), Joseph-Édouard (feu Doris Clouston), Rita (feu Arthur Pouliot), Gemma (feu Hervé Delisle), Marcel (feu Germaine Turcotte), Raymond-Marie (Jeannette L'Heureux), Thérèse (Raymond Laliberté), Lauréat (Laurette Allen) et Zéphirin (Florence Blouin); La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du CHSLD St-joseph pour les soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme de votre choix.