DESJARDINS, Marie



À l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, le 6 janvier 2019, à l'âge de 53 ans et 4 mois, est décédée madame Marie Desjardins aussi appelée Anne-Marie. Elle demeurait à Montréal.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa mère adorée Nicole Chamberland (feu Martin Riou); son père Michel Desjardins (Louise Touchette); son frère et sa sœur, François et Hélène (Stéphane Leblond); ses filleules et son neveu: Catherine, Stéphanie et Alexandre Leblond; son parrain et sa marraine, Robert Chamberland et Céline Lamontagne; sa cousine et son cousin, Paule et Éric Chamberland; le fils de feu Martin, Michel Riou, ainsi que sa demi-sœur Anik Desjardins. Elle manquera à de nombreux ami(e)s et collègues de travail qui l'ont cotoyée tout au long de sa vie, dont plus particulièrement: Stéphanie Goyette, Manon Gaudreault, Line Roy, ses voisins adorés Johanna et Julien ainsi que Jeff et Pierre, ses bons amis. La famille et surtout sa mère tient à remercier chaque membre de l'équipe d'oncologie de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal qui ont accompagné Marie dans cette épreuve avec compassion et dévouement ainsi que l'équipe de radiothérapie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, av. Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. : 418-683-8666 (www.cancer.ca).