BUSSIÈRES, Jean-Noël (Ti-Toine)



Au CHUL, le 15 janvier 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Noël Bussières, époux de madame Huguette Drolet et fils de feu monsieur Émilien Bussières et de feu madame Marie-Jeanne Tessier. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Bussières laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette Drolet, ses enfants: Gaétan (Marthe Tremblay) et Cathie (Daniel Martin); ses petits-enfants: Catrine Martin (Patrick Bucknall), Anthony T. Bussières (Marianne Marois-Vachon), Valérie Martin (Benjamin Picaud) et Dominic Martin; ses arrière-petits-enfants: Léa, Marie et Antoine; ses frères et sœurs de la famille Bussières: Pierrette (feu Roger Lebel), Pauline (Réginald Breton), Marcel (feu Noëlla Trudel), Suzanne (Réjean Bibeau), Réal (Benoite Laforest), Claude (feu Gaby), Michel et Jean-Pierre (Raymonde Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet: Thérèse (André Laroche), Evelyne, Fernande (feu Léo Doré), Jeannine (Armand Martel), Alice (feu Marcel Langevin), Rachel (Lionel Morasse), Marcel (Blanche Godin), feu Fernand (feu Thérèse Bérubé), feu Raymond, feu Lucien, feu Jean-Paul et feu Denise (feu Jean-Gilles Richard); son amie proche Lisette Boily ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à l'équipe des soins intensifs et du département 2 Sud-Ouest de l'hôpital du CHUL pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Monsieur Bussières ne sera pas exposé.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 11h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5 a/s Hôpital du CHUL, tél : 418-525-4385 fax : 418-525-4393 courriel: www.fondationduchudequebec.ca.