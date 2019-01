BOURBEAU, Carmelle Dorval



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 7 janvier 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Carmelle Dorval, épouse de feu monsieur Raymond Bourbeau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Alain, Jean-Guy (Claudette Lapierre), Michel, Denis (Marie Leblond), Suzanne et Luc (Nathalie Leclerc); ses petites-filles: Alexia et Sarah-Maude; ses soeurs: Gemma (feu Pierre Côté), Françoise (Henri Juneau) et Rita (feu Léonard Boulanger); ainsi que les membres de la famille Bourbeau, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Coopérative de services Rive-Sud, le personnel du CLSC et le personnel de l'unité des soins prothétiques du CHSLD Chanoine-Audet pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam). La famille vous accueillera auà compter de 10h.