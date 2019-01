JOBIN, Jacques



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 janvier 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jacques Jobin, époux de Mme Louisette Chabot. Fils de feu Joseph Jobin et de feu Marie-Anne Belleau, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans la peine ses enfants: Marie-Hélène (Jean Talbot) et Michel (Karyne Harvey); ses petits-enfants: Marie-Jacob Jobin, Anne-Laurence Jobin, Alexis Ruel et Thomas Ruel; ses presque-filles: Marie-Andrée et Martine Verrault; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot: Paul-Eugène, Madeleine Beaudoin (feu Jocelyn Chabot), Huguette (feu André Verrault), Jean-Louis (Francine Beaulieu), Jean-Charles (Adèle Bourbeau), Conrad (Gisèle Chevalier) et Pierre (France Gagnon) de même que de nombreux neveux et nièces. Il laisse derrière lui ses frères Chevaliers de Colomb, ses amis de la Popote Roulante, les membres de la chorale et de nombreuses amitiés acquises au cours de sa vie. Il est allé rejoindre ses sœurs: feu Jacqueline (feu Paul Lachance) et feu Yvette ainsi que ses beaux-frères de la famille Chabot: feu Jocelyn et feu Jacques. La famille recevra les condoléances aule samedi 26 janvier 2019 de 9h à 13h30.Pour rendre hommage à M. Jobin, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com