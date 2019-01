DUBEAU, Rachel Deblois



Au Centre d'Hébergement de Charlesbourg, le 11 janvier 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Rachel Deblois, épouse de feu M. Rosario Dubeau. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ; ses enfants : Mireille (Normand Carrier), Jacques (Brigitte Marceau) et Pierrette (Réal Laforest); ses petits-enfants: Annie Carrier (Christian Ruelland), Dominic Carrier (Mélanie Lavoie), Marie-Andrée Carrier (Mathieu Vincent), Marie-Michèle Dubeau (Francis Caron), Vicky Dubeau (Guillaume Blais), Pierre-Éric Laforest, Jean-Félix Laforest (Anne-Claude Parent) et Pierre-Olivier Tremblay (Carolane Plante Vézina); ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Raphaëlle, Frédéric, Charlotte, Florence, Léonie, James, Nolan, Samuelle et Ellie; sa belle-sœur Yvette Rousseau (feu Marcel Deblois); une amie de la famille Lucille Caron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Auberge Boischatel et des soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg (unité des soins palliatifs), 7150 boul. Cloutier, Québec (Qc), G1H 5V5. Par téléphone au 418 628-0456.