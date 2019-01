LECLERC, Gérard



À Charlesbourg, mon Amour est parti pour toujours. Le 19 janvier dernier est décédé, entouré des siens, Monsieur Gérard Leclerc à l'âge de 83 ans et 11 mois. Il était le fils de feu Alfred Leclerc et de feu Adrienne Giroux. Outre son épouse Madame Lise Lavoie, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Diane Marois), Sylvie (Sylvain Gagnon) et Chantal (Alain Aubé); ses petits-enfants: Isabelle (Frédéric Parent), Jean-Michel (Marie-Hélène Roy-Thomassin), Alexandra (David Bernier), Maude, Katherine, Philippe et Jacinthe; ses arrière-petits-enfants: Océane, Jacob, Liam, Noah, Arthur et Hugo. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa soeur: feu Armand, Alfred, Jacqueline et Paul-Henri, ses beaux-frères et ses belles-sœurs ainsi que d'autres parents et amis, dont de nombreux quilleurs. La famille recevra les condoléances audès 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec (6070 Rue Sherbrooke E, bureau 104, Montréal, QC H1N 1C1). La famille désire remercier Dre Isabelle Groleau de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-François-d'Assise pour les bons soins prodigués.