BOILARD, Ghisèle



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 30 décembre 2018, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédée madame Ghisèle Boilard, épouse de feu monsieur Jean-Guy Gingras, fille de feu dame Albertine Olivier et de feu monsieur Honoré Boilard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil son frère Roland (feu Rachel Côté). C'est dans l'amour et l'espérance qu'elle est allée rejoindre ses sœurs: Jeanne (feu Gaston Gagnon), Jacqueline, Lucile (Claude Duchesne). Sans oublier les membres de sa belle- famille Gingras, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel de la Résidence La Roseraie, ainsi que l'équipe médicale du 6e étage soins intensifs de l'Hôpital Laval pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.