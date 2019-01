JULIEN, Clément



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 janvier 2019, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédé monsieur Clément Julien, fils de feu madame Juliette Rochette et de feu monsieur Georges Julien. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auvendredi le 1er février 2019 de 17h à 20h.Il laisse dans le deuil ses enfants : feu François; Christine (André Arseneault) et Rénald; la mère de ses enfants Gisèle Couture; sa copine Edmée Boucher; ses petits-enfants : Maxine, Érika et Kael Arseneault, Jasmine Burkholder; sa sœur Yvette Julien; ses frères feu André et feu Luc Julien; son neveu Steve qui occupait une place importante dans sa vie; ses nièces Marie-Claude et Danielle; son cousin Robert Julien ainsi que ses autres cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et tout particulièrement Dr Virginie Audet-Croteau résidente en médecine pour son écoute et son empathie.