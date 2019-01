LATULIPPE, Marie-Paule Gingras



Au CHUL, le 12 janvier 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Marie- Paule Gingras, fille de feu Appolinaire Gingras et de feu Georgianna Percy Elle demeurait à Lévis. Elle était l'épouse de feu M. Conrad Latulippe et laisse dans le deuil ses enfants: feu Richard et Francine; ses petits-enfants: Jean-François Lambert (Marie-Claude Langlais), Geneviève Lambert (François Thuot); ses arrière-petits-enfants: Vincent Pagé, Nicolas Pagé, Olivier Lambert et Laurianne Lambert, Charles Thuot et Laurence Thuot; ses frères et soeurs: feu Marie-Ange (feu Lauréat Emond), feu Roméo, feu Marguerite (feu Maurice Lamothe), feu Joseph, feu Dollard, feu Maurice, feu René, feu Armand, feu André (feu Madeleine Grégoire), feu Paul-Henri et Jeanine(Raymond Fortin); son beau-frère feu Jean-Paul Latulippe (feu Marie-Anne Fecteau), sa belle-soeur feu Hermosa Latulippe (feu John Brady) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille recevra les condoléances au complexede 13h à 17h.