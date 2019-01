CHAREST ROUTHIER, Ginette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Ginette Charest Routhier, survenu à Québec, le 9 janvier 2019. Elle était l'épouse de feu Robert Routhier, fille de feu Germaine Roy et de feu Émile Charest. Elle habitait à Québec.Pour accéder au stationnement du Montmartre canadien, veuillez emprunter la rue Maire-Beaulieu à partir du chemin St-Louis. La chapelle se trouve au fond du stationnement, dans un édifice séparé du bâtiment principal. Elle laisse dans le deuil son fils Martin et sa fille Sophie (Michel Martineau); ses petits-enfants Rose et Victor Martineau; ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Routhier; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (QC) H1N 1C1, téléphone : 1-888-768-6669. https://pq.poumon.ca/faire-un-don/